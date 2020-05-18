Власти Ростовской области заявили, что не готовы к следующему шагу снятия ограничений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Ростовской области не позволяет сделать следующий шаг по снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил в понедельник на своей странице в Instagram губернатор региона Василий Голубев.

"К сожалению, ситуация с COVID-19 пока остается в области напряженной, коэффициент распространения заболеваемости - 1,15 при норме не более 1. Это не позволяет пока нам приступить к следующему шагу снятия ограничений", - написал Голубев.

15 мая в Ростовской области открыли ярмарки продовольственных товаров, восстановили работу МФЦ по предварительной записи и начали оказывать плановую медпомощь для диспансерных пациентов. Постановление, позволившее снять ряд введенных ранее ограничений на территории Ростовской области, Голубев подписал 12 мая.

По словам главы региона, при выполнении определенных условий смогут начать работу торговые предприятия, реализующие непродовольственные товары, за исключением тех, которые расположены в торговых центрах, автосалоны, предприятия бытовых услуг, в том числе салоны красоты, парикмахерские и химчистки. Власти региона намерены также разрешить занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе в группах не более двух человек и с сохранением социальной дистанции. Однако запрет на работу для фитнес-центров, спа-центров, бань и соляриев сохранится.

По последним данным, в Ростовской области отмечено 2 514 случаев заражения коронавирусом, 809 человек выздоровели, 31 человек умер. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.