На Ставрополье начал действовать обязательный масочный режим

СТАВРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Режим обязательного ношения защитных масок в период распространения коронавируса начал действовать в Ставропольском крае с понедельника, 18 мая. Продлится он до 1 июля 2020 года, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Режим обязательного ношения гражданами защитных масок для лица установлен в Ставропольском крае с 18 мая по 1 июля. Это могут быть медицинские маски (одноразовые и многоразовые), защитные маски, респираторы или иные заменяющие их текстильные изделия", - говорится в сообщении.

Губернатор края Владимир Владимиров поручил руководителям муниципальных образований провести с жителями городов и сел разъяснительную работу. Проверки соблюдения мер профилактики будут проводиться в общественном транспорте, магазинах, на предприятиях, работа которых не приостановлена в период самоизоляции.

"Пока нет вакцины, использование индивидуальных средств защиты, скорее всего, останется основным средством сдерживания распространения болезни, условием постепенного возвращения к нормальной жизни", - написал на своей странице в Instagram Владимиров.

На Ставрополье с начала пандемии зарегистрировано 1 530 случаев заражения коронавирусом, 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в средней степени тяжести - 98. Выздоровели за все время 514 человек, 28 человек умерли.