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Пандемия коронавируса нового типа

Хабаровский край направит на выплаты медикам в условиях пандемии еще 38,5 млн рублей

В ближайшее время в регионе направят доплаты всем водителям, врачам и фельдшерам скорой помощи
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ХАБАРОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят дополнительно 38,5 млн рублей на выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения края Александр Витько на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в понедельник.

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В России установлена специальная федеральная выплата в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. В пятницу президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы, подвергнув критике чиновников, которые "развели вокруг этого бюрократическую канитель".

"По итогам совещания с президентом в минувшую пятницу принято решение уточнить принципы назначения стимулирующих выплат медработникам и водителям автомобилей скорой помощи. Дополнительно выделено 38,5 млн рублей. С Минфином Хабаровского края все отработано", - сказал Витько. В пресс-службе губернатора и правительства региона ТАСС уточнили, что это средства из федерального бюджета.

В Хабаровском крае есть и региональные выплаты. В конце прошлой недели сообщалось, что край полностью рассчитался с медиками, направив на зарплату и стимулирующие доплаты почти 100 млн рублей. Из них примерно 80 млн рублей регион перечислил по двум федеральным постановлениям. Еще 20 млн выплатили по краевому постановлению, учитывающему медперсонал, не попавший в федеральный перечень. В общей сложности доплаты получили 3 560 человек, из которых более 880 - по инициативе краевых властей.

Перерасчет доплат сделают в ближайшее время. "В кратчайшие сроки необходимо произвести доплаты всем водителям, всем врачам, всем фельдшерам скорой помощи, а также другому персоналу. Для этого нужно составить полный список сотрудников и сделать расчет денежных средств. Затем станции скорой помощи должны представить все документы министру здравоохранения края. Под это будут перечислены деньги", - приводятся в сообщении на сайте краевого правительства слова главы региона Сергея Фургала.

В Хабаровском крае всего зарегистрировано 1 223 случая заражения коронавирусной инфекцией, более 540 человек выздоровели, девять умерли.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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