Последний самолет с российскими военными специалистами вылетел из Сербии

БЕЛГРАД, 18 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Последний борт Ил-76 ВКС РФ с российскими военными специалистами, боровшимися с коронавирусом в Сербии, вылетел в Москву с военного аэродрома Батайница под Белградом. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Сербии.

"Борт с российскими военными специалистами вылетел в Россию", - информировали ТАСС.

Как уточнили в Минобороны РФ, "этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию Российской Федерации".

В субботу в Россию вернулись три самолета, в воскресенье - четыре, в понедельник вылетели еще четыре. Таким образом, все 11 бортов с российскими военными и техникой покинули Сербию.

Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России, и 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и военную технику.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в том числе обработаны 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн кв. метров, 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.