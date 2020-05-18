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Пандемия коронавируса нового типа

В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей

Это произойдет при условии соблюдения требований Роспотребнадзора

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих с 1 июня. Всего могут начать работать 65 пляжных территорий курорта при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора, сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина в понедельник.

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С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию. Возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов власти региона планируют с 1 июня, отдыхающих будут принимать санатории, имеющие медицинскую лицензию.

"С 1 июня при условии стабильной эпидемиологической обстановки будут открыты санатории. И, соответственно, сейчас в первую очередь делается акцент на подготовке тех пляжей санаторных организаций, имеющих медицинскую лицензию, которые возобновят свою деятельность с 1 июня. Открытие всех остальных пляжей будет проходить поэтапно", - сказала Батяйкина, добавив, что в настоящее время в Сочи 65 санаториев имеют медицинскую лицензию.

Она отметила, что попасть на пляжи смогут туристы, прибывшие в город по санаторно-курортной путевке. Прежде чем открыться, санаториям необходимо будет получить заключение Роспотребнадзора. В соответствии с требованиями ведомства, арендаторы пляжей обязаны будут расставить лежаки таким образом, чтобы была возможность соблюдать меры социальной дистанции.

Как сообщила Батяйкина, на сегодня готовность пляжных территорий составляет около 80-90%. Всего в городе действует 190 пляжных территорий, в том числе 82 муниципальных пляжа и 108 пляжных территорий, принадлежащих объектам санаторно-курортного комплекса.

"Сейчас проводится водолазная чистка дна, идет усиленная подготовка матросов-спасателей. Также идет подготовка пляжей, оборудования, [обеспечивающего безопасность людей на пляже]", - рассказал журналистам старший государственный инспектор адлерского участка ГИМС главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Дмитрий Сокур. Он отметил, что в настоящее время пляжи Сочи, которые готовятся к открытию с 1 июня, готовы в вопросах безопасности на 60%.

О туризме на Кубани

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Турпоток курортов Кубани на майские праздники в 2019 году вырос на 7% - до 430 тыс. человек.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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