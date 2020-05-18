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СК просит согласия на возбуждение дел в отношении семи судей

Соответствующие представления высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит 27 мая

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей 27 мая рассмотрит представления председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении семи судей, в том числе в отставке. Об этом говорится на сайте коллегии.

Согласно российскому законодательству, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами, на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалификационной коллегии.

"Рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ, состоится 27 мая", - говорится в сообщении.

В этот же день будут рассмотрены аналогичные представления в отношении еще шести судей.

В том числе представление на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Оренбургского областного суда Геннадия Петрухова по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), в отношении мирового судьи в отставке судебного участка № 25 Нагатинского судебного района Москвы Светланы Самгиной будет рассмотрено представление о возбуждении дела по статьям о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве (по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), в отношении судьи Гагаринского районного суда Смоленской области в отставке Александра Сычева по признакам преступления по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), в отношении мирового судьи судебного участка № 52 Жуковского судебного района Московской области Станислава Крупина по статье о разбое (пункты "а" и "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Также будет рассмотрено представление о привлечении бывшего судьи Арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой в качестве обвиняемой по уголовному делу по статье о мошенничестве, а также судьи Лискинского районного суда Воронежской области в отставке Евгения Капустина по уголовному делу о нарушении лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека ( ч. 1 ст. 264 УК РФ).

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