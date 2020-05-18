"ВКонтакте" запустила функцию групповых видеозвонков

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила возможность осуществлять групповые видеозвонки, говорится в сообщении компании.

"ВКонтакте" теперь можно устраивать групповые видеозвонки. На старте одновременно общаться в них могут до восьми человек. Пользователи прямо в соцсети легко отметят дни рождения, проведут планерки, присоединятся к онлайн-тренировкам или обсудят учебные проекты", - отмечается в сообщении.

Функция доступна в последней версии мобильного приложения VK.

Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения. Принимать звонки уже может любой пользователь, а возможность создавать их появится у всей аудитории VK в ближайшие дни.

"Сейчас видеозвонки - единственный способ проводить встречи с коллегами, видеться с близкими и участвовать в онлайн-занятиях, сохраняя режим самоизоляции. Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовать занятия для целого класса или студенческой группы", - прокомментировал руководитель команды мессенджера "ВКонтакте" Вячеслав Шебанов.

Один на один пользователи "ВКонтакте" могут осуществлять видео- и обычные звонки с 2018 года, такая функция доступна в мобильном приложении VK. По итогам I квартала 2020 года ежемесячное количество звонков "ВКонтакте" увеличилось на 24% по сравнению с тем же кварталом 2019 года - до 64 млн в месяц.