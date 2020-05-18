У приехавших на каникулы в Бурятию курсантов выявили коронавирус

УЛАН-УДЭ, 18 мая. /ТАСС/. Заражение коронавирусом выявлено у 31 курсанта Михайловской военной артиллерийский академии, вернувшихся из Санкт-Петербурга в Бурятию на каникулы. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского управления Роспотрбенадзора.

"В Бурятии выявлен 31 случай заражения COVID-19 среди курсантов Михайловской военной артиллерийский академии, вернувшихся из Санкт-Петербурга домой на каникулы. Большая часть из них - 18 человек - проживает в Кабанском районе. 10 заболевших курсантов в настоящее время госпитализированы, 21- без клинических проявлений, они проходят амбулаторное лечение", - сообщили в ведомстве.

Зараженные были выявлены не одномоментно, пояснили в пресс-службе: молодые люди начали возвращаться на каникулы в Бурятию после праздников. "По прибытии в республику в аэропорту всем им было выдано постановление главного государственного санитарного врача по Бурятии об изоляции. Кроме того, за ними сразу было организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование", - добавили в ведомстве.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 973 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. Ранее успешно завершили лечение и выписались из больниц 361 человек, умерли шесть человек. В настоящее время проходит лечение в стационарах 421 больной, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 185 пациентов.