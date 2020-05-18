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Пандемия коронавируса нового типа

Торговые центры, туроператоры, библиотеки и музеи Сахалинской области возобновляют работу

В Охинском, Ногликском и Анивском районах объекты торговли пока не в полном составе начнут работать

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в понедельник подписал указ, согласно которому в регионе снимается запрет на деятельность торговых центров, туроператоров, библиотек и музеев. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

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Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом заявил, что с середины мая регионы могут начинать поэтапный выход из режима самоизоляции, исходя из эпидемиологической обстановки на их территориях. В Сахалинской области первый этап начался 12 мая с разрешения на работу школ и детских садов в некоторых районах региона, спортивных секций, отдельно стоящих магазинов непродовольственных товаров и на прогулки с детьми.

"В Сахалинской области продолжается второй этап снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня в островном регионе разрешено работать магазинам и торговым центрам. В ограниченном режиме возобновят деятельность туроператоры, библиотеки и музеи", - сообщили в пресс-службе.

По данным областных властей, объекты торговли пока не в полном составе начнут работать только в Охинском, Ногликском и Анивском районах на Сахалине. Это не связано с эпидемиологической обстановкой в муниципалитетах. Все дело в том, что в этих трех районах не все предприниматели заключили договоры на вывоз мусора с региональным оператором. Коммунальные отходы сейчас являются источником инфекций, поэтому их своевременное размещение на полигонах имеет особую значимость в период пандемии коронавируса.

Что касается компаний, работающих в сфере туризма, то им с сегодняшнего дня разрешено организовывать экскурсии на открытом воздухе и при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Библиотеки возобновят выдачу книг, а музеям разрешено впускать посетителей ограниченными группами без сопровождения гида. Для сахалинцев и курильчан старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, режим самоизоляции теперь является рекомендательным.

Ранее в областном Минздраве ТАСС рассказали, что с сегодняшнего дня в регионе дано разрешение на открытие школ для выпускников 11 классов, детских садов и учреждений дополнительного образования во всех муниципалитетах.

О ситуации с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Сахалинской области, входящей в число регионов РФ с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, зарегистрированы 23 зараженных, еще 28 человек вылечились и выписаны из больницы. При этом за весь период на островах не было зафиксировано ни одного тяжелого случая. Режим самоизоляции действует в регионе с 1 апреля.

Теги
РоссияСахалинская областьПандемия коронавируса нового типа
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