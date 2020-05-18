Попова: ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи регионах

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, не стабилизировалась лишь в небольшом количестве регионов России, таких субъектов не более семи. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину, которое было показано в понедельник на телеканале "Россия-24" .

"Все в одинаковой мере предприняли должное реагирование, проводили необходимые мероприятия, поэтому стабилизация отмечается по всей стране, во всех регионах. У нас есть считанное количество регионов, которые в результате определенных вспышек и прошедших раньше и зарегистрированных ярких нарушений режима, сегодня не входят сегодня в число регионов со стабильной эпидситуацией. Их очень малое количество, не больше семи", - сказала Попова.

По ее словам, устойчивость тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая фиксируется в России в последние дни, зависит от соблюдения гражданами режима самоизоляции на майских правилах.

"Насколько устойчивой будет эта тенденция, зависит еще и от того, как мы все вместе провели майские праздники", - сказала она. По словам Поповой, если большинство россиян соблюдали режим самоизоляции, то снижение заболеваемости продолжится.

На вопрос, "когда снимут ограничения" в Москве также можно будет ответить по результатам майских праздников, отметила глава Роспотребнадзора.