В кабмине не поддержали инициативу о пособиях для домохозяек

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу главы фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о выплатах пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства и нуждающимся в поддержке. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Согласно тексту законопроекта, который пока не вносился в Госдуму, ежемесячная выплата будет равна установленному в законе минимальному размеру оплаты труда - 12 130 рублей. Право на пособие возникнет только у одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

В проекте отзыва указано, что предлагаемое применение МРОТ не соответствует законодательству, так как эта величина "может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования". "Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается", - подчеркивают в комиссии.

"При этом предусмотренное законопроектом определение домашнего хозяйства содержит неконкретные формулировки, что приведет к проблемам в правоприменительной практике при реализации предлагаемых новаций", - говорится в тексте. Кроме того, указывают составители отзыва, законопроектом не определены источники финансирования его реализации, что является нарушением требований Бюджетного кодекса РФ.

По этим причинам правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект, говорится в проекте отзыва.