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Пандемия коронавируса нового типа
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта в условиях пандемии

В частности, загрузка пассажирских самолетов не должна превышать 50% для обеспечения социальной дистанции в салоне

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии. Среди предписанных мер - обеспечение социальной дистанции в самолетах, для чего авиакомпаниям придется брать на борт вдвое меньше пассажиров, чем предполагает размер самолета, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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Кроме того, служба рекомендовала обеспечивать сотрудников и пассажиров масками, перчатками и антисептиками, а также контролировать их температуру и периодически дезинфицировать оборудование.

"При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс - исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места", - уточняется в сообщении Роспотребнадзора. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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