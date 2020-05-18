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Попова: кинотеатры смогут заработать после всех трех этапов смягчения ограничений

Кинотеатры и подобные заведения смогут заработать после всех трех этапов смягчения ограничений из-за коронавируса - Попова.

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Глава Роспотребнадзора отметила, что устойчивость тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом зависит от того, как россияне соблюдали самоизоляцию на майских праздниках
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