Кинотеатры и подобные заведения смогут заработать после всех трех этапов смягчения ограничений из-за коронавируса - Попова.
Попова: кинотеатры смогут заработать после всех трех этапов смягчения ограничений
Пандемия коронавируса нового типа
Попова: ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи регионах
Глава Роспотребнадзора отметила, что устойчивость тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом зависит от того, как россияне соблюдали самоизоляцию на майских праздниках
Читать полностью