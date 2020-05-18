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Пандемия коронавируса нового типа
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Мишустин заявил, что динамика распространения коронавируса стала позитивной

Премьер сообщил, что к ослаблению ограничений готовы 27 регионов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин констатировал улучшение ситуации с распространением коронавируса в стране.

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"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить", - сказал председатель правительства на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По его словам, "по самым осторожным оценкам динамика позитивная, все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой".

Он добавил, что к ослаблению ограничений, связанных с коронавирусом, готовы 27 регионов России.

"На сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер", - сказал председатель правительства. Он отметил, что "в общей сложности это 27 субъектов Федерации".

Премьер при этом подчеркнул, что санитарные службы регионов должны контролировать ситуацию с коронавирусом, чтобы не допустить нового витка распространения инфекции.

Он заметил, что в ряде субъектов Федерации уже смягчены ограничения из-за коронавируса, но по-прежнему необходимо соблюдать общие профилактические требования. "И санитарные службы регионов должны постоянно контролировать ситуацию, чтобы вовремя увидеть возможные риски и не допустить нового витка распространения инфекции", - сказал Мишустин.

Премьер также подчеркнул, что "для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объеме".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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