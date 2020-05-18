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Синоптики ожидают, что май в Петербурге станет одним из самых холодных за последние 20 лет

По их прогнозам, температура воздуха в этом месяце будет на 1-1,5 градуса ниже нормы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Май этого года в Санкт-Петербурге войдет в тройку самых холодных за последние два десятилетия. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

"На данный момент средняя температура воздуха последнего весеннего месяца в Санкт-Петербурге составляет плюс 9 градусов, что более чем на градус ниже нормы. Напомним, что майская температурная норма в северной столице равна плюс 10,9 градуса. Дальнейшие тенденции также не сулят особого роста температурных показателей, и в целом май 2020 года будет на 1-1,5 градуса холоднее нормы и попадет в тройку самых холодных в XXI веке", - написал Леус.

Согласно прогнозам синоптиков, холодная погода в Петербурге задержится минимум до середины третьей декады мая, и особенно холодной она будет в ближайшие несколько дней. "В первой половине новой недели температурный фон окажется на 3-5 градусов ниже нормы, еще более увеличивая отрицательную аномалию. По ночам в Санкт-Петербурге ожидается от плюс 3 до плюс 6 градусов, днем будет не теплее 9-12 градусов", - уточнил он.

Леус напомнил, что апрель 2020 года в Петербурге, когда средняя температура воздуха была почти на градус холоднее климатической нормы, вместе с апрелем 2013 года разделил третье место среди самых холодных за последние 20 лет.

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РоссияСанкт-Петербург
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