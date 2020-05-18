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Пандемия коронавируса нового типа
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В России темп прироста случаев заражения коронавирусом снизился за неделю на 23,4%

Коэффициент распространения вируса в среднем составляет 0,9, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Темп прироста случаев заражения коронавирусом в России уменьшился за неделю на 23,4%, в Москве и Подмосковье - на 42,6%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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"Что у нас произошло за последнюю неделю? В целом по Российской Федерации темп прироста новых случаев снизился на 23,4% и составил на последний день в абсолютных цифрах - 8 926 случаев. Темпы прироста по Московскому региону в целом снизились за эту неделю на 42,6%", - сказала Голикова.

Она уточнила, что по Москве темпы прироста снизились на 47,5%, по Московской области - на 14,6%.

Темпы прироста количества заразившихся новой коронавирусной инфекцией за пределами Московского региона за последнюю неделю увеличились на 8,1%, сообщила Голикова. "За эту неделю пока в субъектах Российской Федерации [за пределами Московского региона] мы наблюдаем увеличение темпов прироста на 8,1%", - сказала она.

Голикова пояснила, что данные показатели обязательно следует учитывать тем регионам, которые принимают решение о снятии ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Нужно следить как за уровнем прироста в своем регионе, так и в соседнем, добавила она.

"За эту неделю были различные ситуации. И мы очень плотно работали с региональными властями, было желание, не соблюдая ограничительных показателей, открывать сферу услуг, и там региональным главным санитарным врачам приходилось вмешиваться в ситуацию, чтобы этого не делать. Были ситуации, при которых коллеги осторожничали и могли открыть, например и соответствовали этим показателям, но этого не делали, и мы отчасти это приветствуем, потому что это очень серьезная неделя, в течение которой нужно было реально оценить то, как развивается эпидситуация на территории конкретного региона", - рассказала вице-премьер.

Коэффициент распространения вируса

По словам Голиковой, коэффициент распространения коронавируса по России в среднем составляет 0,9, при этом в 43 регионах он выше единицы. "Он в среднем по территории РФ на сегодняшний день составляет 0,9. В 43 субъектах этот показатель выше, в 23 регионах меньше единицы, и в 19 субъектах равен единице. Еще раз хочу подчеркнуть, что он не является единственным для того, чтобы оценивать ситуацию", - сказала она.

Голикова добавила, что есть не только основные показатели, по которым нужно принимать решения о снятии ограничений, но и дополнительные показатели. Они характеризуют показатели летальности, заболевания пневмониями, а также тестирования на наличие антител, то есть показывают, сколько человек в регионе уже переболело коронавирусной инфекцией.

Вице-премьер добавила, что, хотя последние дни показатели заболеваемости оптимистичны, все еще "есть тревога" касательно развития инфекции в стране.

Коронавирус протекает бессимптомно более чем у 40% заразившихся, еще у 22% пациентов развивается пневмония. "Сегодня в структуре всех случаев, которые зарегистрированы на территории РФ, а их 290 678, в их структуре внебольничные пневмонии составляют почти 22%; острые респираторные заболевания составляют 32% и контактные проявления без клинической [картины] составляют 44%", - сказала Голикова.

По словам Голиковой, с одной стороны, показатель отсутствия клинических проявлений заболевания является позитивным фактором, однако при этом есть риск развития болезни. "Конечно, нас радует показатель отсутствия клинических проявлений, тем не менее, мы с вами прекрасно понимаем, что отсутствие клинических проявлений при определенном раскладе может вылиться в последующее развитие заболевания. Поэтому мы еще раз обращаем внимание наших коллег на необходимость внимательного мониторинга и контроля за теми, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция", - добавила вице-премьер.

Создание коек

Почти 160 тыс. больничных коек перепрофилированы для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила Голикова.

"На сегодняшний день регионами страны уже увеличено количество коек по сравнению с теми нормативами, которые мы ранее утверждали как минимальные, на 67%. Сегодня количество коек, которые открыты в регионах страны, составляет 158 471", - сказала она.

На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что перепрофилировано более 140 тыс. коек.

По словам Голиковой, ситуация с койкам с точки зрения занятости разная по регионам России в настоящее время. "Определяется и распространенностью заболевания, и тяжестью течения у граждан", - пояснила она.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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