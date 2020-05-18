В Приморье медики получили все положенные выплаты за работу с коронавирусными пациентами

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /ТАСС/. Медики, работающие с пациентами, у которых выявлен коронавирус нового типа, а также с людьми, у которых есть подозрение на инфицирование, получили все положенные им выплаты. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

В России установлена специальная федеральная выплата в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. В пятницу, 15 мая, президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы, подвергнув критике чиновников, которые "развели вокруг этого бюрократическую канитель".

"Медики Приморья, которые работают с больными с коронавирусом, с людьми с подозрением на заражение, а также с внебольничными пневмониями, получили все положенные им федеральные и региональные выплаты. Отметим, что часть врачей получили все три выплаты - две федеральные и одну краевую. Другие медработники, в зависимости от вида работы, получили одну или две стимулирующие надбавки", - разъяснили в пресс-службе регионального правительства.

В краевом минздраве уточнили, что за работу в апреле все средства были переведены 30 апреля, однако 6 мая в постановление правительства РФ № 484 были внесены изменения по расчетам оплаты труда медикам, что потребовало перерасчета. Сегодня медработникам перевели дополнительные средства.

Приморский край занимает 58 место в России по динамике распространения коронавируса. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1 339 человек с коронавирусом нового типа.