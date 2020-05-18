Коронавирус подтвердили у еще шести вахтовиков в Мирнинском районе Якутии

ЯКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвердили у шести человек в Мирнинском районе Якутии за прошедшие сутки, все они являются сотрудниками АО "РНГ", сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе Якутии.

"В [городе] Мирном за последние сутки коронавирус подтвержден у шести вахтовых рабочих. В Мирнинском районе за весь период зафиксировано девять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За весь период COVID-19 диагностирован у восьми вахтовых рабочих и у местного жителя", - говорится в сообщении.

Из девяти заразившихся выздоровел и выписался из инфекционного стационара один человек. "Сегодня лечение продолжают восемь вахтовых рабочих, из них двоих доставили с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. У шести вахтовиков COVID-19 диагностировали за последние сутки, все они являются работниками АО "РНГ", - добавили в оперштабе.

Отмечается, что установлены контактировавшие с инфицированными лица. "В инфекционном стационаре Мирного есть 14 пациентов. Кроме восьми заболевших, здесь под медицинским наблюдением находятся контактные. Еще 30 человек, контактировавших с заболевшими, содержатся в провизорном отделении Центральной районной больницы, все они связаны с Чаяндинским месторождением и АО "РНГ", - отметили в оперштабе.

Компания "РНГ" является одним из ведущих производителей нефти и газа в Якутии и осуществляет добычу углеводородов на территории Восточных блоков Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения с запасами нефти - 27,8 млн тонн и запасами газа - 14,3 млрд куб. м.

Всего в Якутии зарегистрировано 869 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 274 человека, умерли пятеро. Состояние пятерых пациентов оценивается как тяжелое. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.