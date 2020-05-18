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Пандемия коронавируса нового типа

Работающие россияне 65 лет и старше смогут продлить электронные больничные до 29 мая

Правительство уже внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россияне 65 лет и старше, которые продолжают находиться на самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, смогут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая. Как сообщает официальный сайт кабмина, правительство уже внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним.

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"Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного, - говорится в сообщении. - Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы".

В кабмине отметили, что расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69 961,65 рубля в месяц.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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