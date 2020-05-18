КЖД возобновила движение утренних пригородных поездов с побережья Балтики в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Калининградская железная дорога (КЖД) в понедельник возобновила движение пригородного электропоезда "Деловой экспресс", курсирующего между курортным Светлогорском и Калининградом в будние дни. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Движение экспресса было приостановлено в начале апреля в связи с ограничениями, введенными в период самоизоляции. Проект "Деловой экспресс" решает задачу доставки жителей приморских городов в областной центр к месту работы.

"С 18 мая в пригородное расписание возвращается скоростной электропоезд "Ласточка" сообщением Светлогорск - Калининград, курсирующий по рабочим дням. Также на Светлогорском направлении до станции Пионерский Курорт назначен вечерний пригородный поезд, курсирующий по рабочим дням отправлением из Калининграда", - говорится в сообщении пресс-службы.

В компании подчеркнули необходимость соблюдения пассажирами масочного режима, социальной дистанции на вокзалах и в поездах.

По решению регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области постепенно смягчается режим самоизоляции. С 12 мая наряду с системообразующими предприятиями, аптеками, продуктовыми магазинами разрешено возобновить работу торговым центрам, парикмахерским, работают также торговые точки, продающие непродовольственные товары.

Как отметил в пятницу губернатор области Антон Алиханов, область достигла соответствия критериям, которые позволяют постепенно смягчать режим самоизоляции, но регион будет делать это постепенно. В частности, в области введен обязательный масочный режим, до 31 мая продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями. Также до 31 мая продлен запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий. Гражданам, прибывающим в область из других регионов страны, необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию.

Ситуация с коронавирусом

По данным регионального штаба, на 18 мая в области подтверждено 978 случаев заражения новым коронавирусом, 383 человека выздоровели, умерли 18, под медицинским наблюдением остаются 2 335 человек, в том числе 177 в условиях обсерватора.