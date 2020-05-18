В Иране 16 тыс. временно освобожденных из-за пандемии заключенных не вернутся в тюрьму

ТЕГЕРАН, 18 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 16 тыс. временно освобожденных в связи с распространение коронавируса заключенных в Иране не вернутся в тюрьму, поскольку за время отпуска подойдут к концу сроки их заключения. Об этом заявил в понедельник глава Организации государственных тюрем Ирана Асгар Джахангир.

"У 16 тыс. заключенных, воспользовавшихся отпуском, за это время истекают сроки заключения. Больше в тюрьму они не вернутся", - цитирует его агентство ISNA.

Власти Ирана в начале марта приняли решение о временном освобождении (отпуске) для ряда заключенных на фоне распространения коронавируса в стране. Как уточнил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, "заключенные освобождаются таким образом, чтобы не создавать угрозу безопасности в обществе".

Официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили отмечал, что всего отпуском воспользовались около 114 тыс. человек, находившихся в иранских тюрьмах. При этом среди них около 1 тыс. иностранных граждан.