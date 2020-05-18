Замминистра промышленности и транспорта Ульяновской области заразился коронавирусом

УЛЬЯНОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у заместителя министра промышленности и транспорта Ульяновской области Евгения Лазарева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства.

Ранее в пресс-службе сообщили, что коронавирусом заразился министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин. Он находится дома на самоизоляции.

"Коронавирус подтвердился у заместителя министра Евгения Лазарева", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что заместитель министра также находится дома на самоизоляции. "Состояние удовлетворительное", - добавила она.

У всех сотрудников ведомства и контактных лиц взяли анализы на коронавирус. В министерстве, расположенном в отдельном здании, провели дезинфекцию. Правительство Ульяновской области, которое находится в другом здании, работает в обычном режиме.