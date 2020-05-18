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На Чукотке прокуратура добилась выплаты медикам доплат на 3,8 млн рублей

Ранее стимулирующие выплаты производились в заниженном размере

ТАСС, 18 мая. Прокуроры добились выплаты более 3,8 млн рублей доплат медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами на Чукотке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Чукотского автономного округа.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что приказ департамента здравоохранения региона о выплате вышеуказанных стимулирующих надбавок не соответствовал федеральному и региональному законодательству. В результате стимулирующие выплаты производились в заниженном размере.

"В связи с этим прокурор округа внес протест начальнику департамента здравоохранения округа на названный правовой акт. По результатам его рассмотрения медицинским и иным работникам системы здравоохранения перерасчитано и выплачено более 3,8 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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