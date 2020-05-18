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В Гайнском округе Пермского края отменили режим ЧС, введенный из-за паводка

Большинство жителей, чьи дома и участки пострадали из-за воды, вернулись домой

ПЕРМЬ, 18 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный ранее из-за паводка в Гайнском округе Пермского края, снят, большинство жителей, чьи дома и участки пострадали от воды, вернулись домой. Об этом ТАСС в понедельник сообщил начальник 14-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Пермскому краю Антон Федосеев.

"Режим ЧС снят, работаем в режиме повышенной готовности. Идет работа комиссии по оценке ущерба, после этого жители начнут возвращаться [в дома], у кого оценка произведена, они уже вернулись. Угрозы нет, ведутся аварийно-восстановительные работы, уборка территорий, дезинфекция", - сказал он.

С 9 мая в Пермском крае наблюдается неблагоприятная гидрологическая обстановка в Гайнском округе, Пермском районе, в Краснокамском и Березниковском городских округах, Чусовом и других. Больше всего последствия паводка затронули поселки Усть-Черная и Серебрянка в Гайнском округе, там в зону подтопления попали 75 домов, где проживают почти 500 человек, были эвакуированы 180 человек, местные власти ввели режим ЧС. Вода в реке Весляна в первые дни достигала отметки 713 см, что на 103 см выше отметки "опасное явление" и на 45 см больше наивысшей отметки весеннего половодья за весь период наблюдений с 1979 года, сейчас ситуация стабилизировалась. По данным краевого Министерства территориальной безопасности, уровень воды в Весляне (поселок Усть-Черная) в последние сутки был зафиксирован на отметке 406 см при критической в 460 см. На ситуацию с половодьем повлияли повышение температуры воздуха и активное снеготаяние в северной и в горно-восточной частях края, а также сбросы гидроэлектростанций (ГЭС) при наполнении Камского и Воткинского водохранилищ.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, 18 мая в регионе прогнозируется переменная облачность, днем местами небольшой, на западе до умеренного, дождь, температура воздуха - от 14 до 19 градусов тепла. Сохраняется вероятность повышения уровней воды в реках, местами возможны интенсивные подъемы с выходом на пойму, существует вероятность подтопления территорий, участков дорог, расположенных в пониженных местах.

Гайнский округ расположен в северо-западной части Пермского края, является самым северным в Коми-Пермяцком округе. В состав входит 42 населенных пункта, которые объединены в 7 сельских поселений. Общая численность населения порядка 12 тыс. человек.

Теги
РоссияПермский край
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