В Мурманской области волонтеры за неделю раздали бесплатно полмиллиона медицинских масок

МУРМАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Волонтеры в Мурманской области в течение недели после введения обязательного масочного режима раздали 550 тыс. медицинских масок для защиты от коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

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"Комплектов одноразовых медицинских масок раздали почти в два раза больше, чем было запланировано. Учитывая спрос северян на средства защиты, на акцию было дополнительно выделено 250 тыс. масок. 300 тыс. бесплатных масок получили жители Мурманска, 250 тыс. бесплатных масок - жители других муниципалитетов области. Все маски были закуплены за счет внебюджетных средств", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проведение акции обеспечили 550 волонтеров, во всех районах области работало 80 точек раздачи. Бесплатными масками обеспечили даже самые отдаленные уголки области, включая ЗАТО Островной, с которым существует только морское сообщение, там волонтеры распространили 2 тыс. масок.