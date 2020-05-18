Обучение специалистов по ветеринарной стоматологии впервые в РФ начнут в ростовском вузе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Донской государственный технический университет (ДГТУ) первым в России запустит программы по подготовке специалистов в области ветеринарной стоматологии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ДГТУ, набор на образовательное направление начнется с нового учебного года.

"Донской государственный технический университет первым в России займется подготовкой профильных специалистов по ветеринарной стоматологии. Совместно с учебным ветеринарным центром "Денталвет" ДГТУ открывает базовую кафедру "Ветеринарная стоматология и челюстно-лицевая хирургия", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалистов будут готовить в аспирантуре после получения основного диплома по ветеринарии, а также в рамках дополнительного профессионального образования.

Планируется, что базовая кафедра будет располагаться в Москве и Ростове-на-Дону. Часть практических занятий будет проходить на базе ветеринарного центра "Денталвет", который имеет все необходимые современные стоматологические комплексы и оборудование, инструменты для проведения всех стоматологических процедур у домашних животных, в том числе сложных челюстно-лицевых операций.

Как рассказали в университете, помощь ветеринарных стоматологов требуются всем видам животных, а по статистике, у 90% животных старше трех лет и у 100% после пяти лет возникают стоматологические проблемы. "Создание кафедры ветеринарной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии позволит поднять уровень молодых ветеринарных специалистов для качественной ветеринарной помощи животным в городе, в том числе цирковым и зоопарковым. Также это поможет обеспечить высокотехнологичный уровень для научно-практической деятельности в области ветеринарной стоматологии и смежных специализаций, привлечь научные кадры опорного вуза для разработки и согласования с Министерством науки и высшего образования и Министерством сельского хозяйства стандартов надлежащей ветеринарной практики", - приводятся в сообщении слова главного врача учебного ветеринарного центра "Денталвет", и. о. заведующего кафедрой "Ветеринарная стоматология и челюстно-лицевая хирургия" Анны Спириной.

ДГТУ - опорный многопрофильный вуз Ростовской области. Он входит в топ-20 университетов РФ по количеству бюджетных мест, в ДГТУ учатся более 45 тыс. студентов, около 14,5 тыс. из них - бюджетники. Университет известен своей командой робототехников, неоднократно занимавшей призовые места на федеральных и международных конкурсах. ДГТУ плотно работает с бизнесом, на базе опорного университета созданы 22 базовые кафедры с ведущими предприятиями Ростовской области.