Прокуратура Москвы проверит штраф женщины-инвалида за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы заинтересовалась сообщениями СМИ о том, что прикованная к кровати женщина-инвалид была оштрафована за нарушение режима самоизоляции. Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, в настоящее время начата проверка этих сообщений.

"Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям, размещенным в СМИ, о необоснованном привлечении москвички к административной ответственности", - сказала она.

По данным СМИ, женщина уже год не покидает квартиру, так как является инвалидом 1-й группы, при этом она получила штраф за нарушение режима самоизоляции. "В ходе проверки будет дана оценка законности постановления по делу об административном правонарушении, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и восстановлению прав москвички", - сообщила Нефедова.

Оштрафованной оказалась профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Карабулатова. Она записала видео, в котором рассказала, что врачи выявили у нее ОРВИ, при этом ее оштрафовали за отсутствие приложения "Социальный мониторинг" на телефоне. Это приложение должны установить все москвичи, зараженные коронавирусом, но также и с ОРВИ. Женщина утверждает, что на ее телефон технически нельзя установить приложение, а специальный смартфон ей никто не предоставил, при этом из дома она не выходит в течение года, так как у нее нарушены двигательные функции.