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Пандемия коронавируса нового типа
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Эксперт объяснил, почему смертность от коронавируса в России в 3-4 раза ниже

Это связано с высоким популяционным иммунитетом
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Смертность от коронавирусной инфекции в России в 3-4 раза ниже, чем в других странах, поскольку популяционный иммунитет у россиян выше, чем у европейцев или американцев. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"В 3-4 раза меньше [смертность], мы находимся в конце этого списка, потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде, которое было показано в понедельник на телеканале "Россия-24".

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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