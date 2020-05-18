Эксперт объяснил, почему смертность от коронавируса в России в 3-4 раза ниже

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Смертность от коронавирусной инфекции в России в 3-4 раза ниже, чем в других странах, поскольку популяционный иммунитет у россиян выше, чем у европейцев или американцев. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"В 3-4 раза меньше [смертность], мы находимся в конце этого списка, потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде, которое было показано в понедельник на телеканале "Россия-24".