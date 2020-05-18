В ПНИ Санкт-Петербурга за время пандемии заразились коронавирусом 411 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусом подтвердились у 411 человек с начала вспышки на территории Психоневрологического интерната № 10 (ПНИ) в Санкт-Петербурге. Первые случаи выявились после возвращения проживающих в ПНИ из учреждений здравоохранения, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

"С начала периода пандемии в Психоневрологическом интернате № 10 подтверждено 411 случаев заболеваний среди проживающих, из которых 13 человек уже выздоровели. Также за этот период подтверждено 56 случаев заболеваний среди персонала, из них 20 человек выздоровели. Первые случаи заболеваний подтверждались у проживающих, которые еще в марте вернулись из учреждений здравоохранения, где проходили лечение по различным заболеваниям", - уточнили в пресс-службе.

В комитете добавили, что сейчас учреждение работает в режиме обсерватора, число смертельных случаев с учетом состояния здоровья проживающих в подобных учреждениях "находится в пределах обычных показателей". Сейчас ситуацию в ПНИ оценивают как стабильную, новых случаев заражения за последнюю неделю не зафиксировали. "Все проживающие в ПНИ после лечения по любым диагнозам возвращаются из медучреждения в интернат только после получения отрицательного теста на коронавирусную инфекцию", - пояснили в пресс-службе.

Психоневрологический интернате № 10 занимается социальным обслуживанием людей пожилого возраста и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Интернат рассчитан на 1020 мест.

Всего в Петербурге, по последним данным, выявлено 10 887 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по числу зараженных город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 2 209 человек, умерли 90.