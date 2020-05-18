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Путин попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома

Президент отметил, что к этому верующих также призывают священнослужители
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома.

"Я знаю, как в Республике [Дагестан] относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама, в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями", - сказал глава государства на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

"Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано", - отметил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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