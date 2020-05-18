Путин потребовал решить вопрос с обеспечением Дагестана тест-системами на коронавирус

"По моей информации в республике еще есть проблемы с нехваткой тест-систем, лабораторных мощностей. Нужно решить этот вопрос максимально быстро", - поручил Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции с руководством и представителями общественности Дагестана.

Он попросил участников совещания доложить, как в Дагестане обстоит дело с медицинским оборудованием, транспортом, оснащением средствами индивидуальной защиты для бригад медицинских специалистов, по дополнительным выплатам медицинским работникам. "Также жду от вас информации, как организована работа на месте, какие дополнительные решения по защите жизни, здоровья граждан, людей пожилого возраста вы намерены предпринять соразмерно ситуации и уровню рисков, включая сохранение или усиление режимов самоизоляции, других профилактических мер, обеспечение безопасной работы предприятий и медицинских учреждений", - заключил президент.

Путин обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, а также фактами самолечения и позднего обращения к врачам.

"Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто", - заявил глава государства на совещании с руководством и представителями общественности Республики Дагестан. По его данным, в республике "фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений, в последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой".

"Несмотря на самоотверженные усилия врачей и медсестер, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников, люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме", - отметил Путин. "Вместе с тем, по оценкам специалистов, основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются позднее обращение больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому", - подчеркнул президент.