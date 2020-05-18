В Минздраве сообщили, что аллергики не относятся к группе риска по коронавирусу

"Пациенты с аллергическими заболеваниями, как правило, не подвержены большему риску развития коронавирусной инфекции и более серьезным осложнениям COVID-19, чем население в целом. Исключением могут быть более тяжелые случаи астмы с недостаточным контролем", - приводит его слова в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.

Хаитов отмечает, что, несмотря на пандемию, лечение респираторного аллергического заболевания у пациента не должно прекращаться. "Лечение <...> должно быть продолжено во время эпидемии COVID-19, чтобы сохранить контроль над аллергическими респираторными заболеваниями. Особенно важен контроль у пациентов с бронхиальной астмой, поэтому следует продолжить, а при необходимости - увеличить дозу ингаляционных кортикостероидов и комбинированных препаратов", - пояснил он.

Врач также советует аллергикам как можно меньше находиться на улице в дни с максимальной концентрацией пыльцы в воздухе, промывать нос, исключить из рациона продукты, вызывающие перекрестные аллергические реакции. В частности, при аллергии на пыльцу деревьев - яблоки, морковь, сельдерей, косточковые плоды в сыром виде и соки из них, орехи. "С целью уменьшения выраженности симптомов возможно применение неседативных (последнего поколения) антигистаминных препаратов в дозировках, соответствующих инструкции к препарату. Не используйте сосудосуживающие препараты более семи дней. При отсутствии контроля над симптомами заболевания обратитесь к врачу для коррекции терапии", - добавил аллерголог-иммунолог.