Группа компаний "Калашников" к июлю запустит серийное производство бактерицидных ламп

ИЖЕВСК, 18 мая. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" к июлю запустит производство специальных бактерицидных ламп для помещений и автомобилей, в месяц будет выпускаться до 330 экземпляров, следует из данных, которые представил на аппаратном совещании органов госвласти министр промышленности Удмуртии Виктор Лашкарев.

Согласно материалам презентации, группа компаний уже выпустила первую партию в количестве 30 штук. К июлю будет получена сертификация и запущено серийное производство, объем которого составит 330 штук в месяц. За счет этого власти планируют получить в бюджет региона до 1,5 млн рублей налоговых отчислений.

В начале апреля в пресс-службе группы компаний сообщили, что "Калашников" выпустил первую партию ламп, их установили в местах массового скопления сотрудников на производственных площадках в Ижевске. Изделие можно использовать также в автомобилях.

ГК "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Предприятия группы выпускают не только стрелковое вооружение, но и специализированные комплексы военного и гражданского назначения, такие как дистанционно-управляемые боевые модули, беспилотные летательные аппараты, многофункциональные катера специального назначения, продукцию для космической отрасли.