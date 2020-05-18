В Хабаровском крае выявили 29 случаев заражения коронавирусом среди вахтовиков

ХАБАРОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили среди вахтовиков, прибывших на работу на золотодобывающие и другие предприятия в отдаленных районах Хабаровского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона в понедельник.

"Среди вахтовиков, которые сегодня проходят обсервацию, выявлено два человека, которые летели на работу в Охотский район (Охотская горно-обогатительная компания), восемь положительных среди тех, кто должен был приехать на работу в "Газрегион", 19 положительных - "Ресурсы Албазино", - сказали в пресс-службе.

Заболевшие - жители разных регионов страны - получают лечение.

Прибывающие на работу в регион вахтовики в Хабаровском крае должны проходить карантин за счет работодателей. В регионе действует режим самоизоляции.

На 18 мая в Хабаровском крае зарегистрировано 1 273 случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 50 новых заболевших. Более 570 человек выздоровели, девять пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней.