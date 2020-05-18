МЧС и департамент соцзащиты Москвы объединили ресурсы в борьбе с домашним насилием

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России и департамент труда и социальной защиты населения Москвы объединили ресурсы для борьбы с домашним насилием. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ЦЭПП.

"Теперь, если жители Москвы столкнулись с домашним насилием и попали с этим запросом на телефон доверия ЦЭПП МЧС, им дополнительно сообщат координаты кризисного центра помощи женщинам и детям, где они смогут получить адресную поддержку", - сказал собеседник агентства. Кризисный центр курирует столичный департамент труда и соцзащиты населения.

Все звонки на телефон доверия ЦЭПП МЧС России анонимны и бесплатны. Телефон доверия центра: +7(495)989-50-50. Материалы с контактной информацией о кризисном центре уже переданы психологам горячей линии МЧС.

"На фоне круглосуточного пребывания друг с другом семейные конфликты, к сожалению, могут перерождаться в домашнее насилие. Интеграция с МЧС позволит эффективнее удовлетворить запросы на экстренную помощь. Это еще один канал коммуникаций, который поможет поддержать женщин, оказавшихся в беде", - сказала заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер, слова которой привели в пресс-службе ЦЭПП.

В кризисном центре круглосуточно принимают женщин, а также женщин с детьми, которые пострадали от домашнего насилия, там работают все формы дистанционной поддержки. В самих стационарах соблюдаются все меры профилактики, а на женщин распространяются требования к режиму самоизоляции. В стационаре получают психологическую, психотерапевтическую и юридическую помощь.