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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Ставрополья проверят работу главврача больницы после жалоб на отсутствие выплат

Речь идет о Степновской районной больнице

СТАВРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Власти намерены проверить действия главного врача Степновской районной больницы в Ставропольском крае после жалобы сотрудников скорой помощи на отсутствие стимулирующих выплат. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видеообращение сотрудников скорой помощи Степновской районной больницы. Медики сообщили, что не получили положенных дополнительных выплат, несмотря на тяжелые условия работы и высокую ответственность.

"Сотрудники скорой помощи пожаловались на то, что не получили объявленные президентом РФ выплаты за работу с коронавирусными больными. Мы очень подробно с этим случаем разберемся, проверим действия главврача. Попросил также руководство [Следственного управления] Следственного комитета по краю, прокуратуру обратить на ситуацию особое внимание", - написал Владимиров на странице в "Инстаграм".

Глава региона отметил, что в Степновскую районную больницу были перечислены 350 тыс. рублей для выплаты 18 медикам. В целом медучреждениям края перечислено 150 млн рублей для выплат сотрудникам, борющимся с коронавирусом. "На сегодняшнее утро из этих средств по всему краю на всех счетах медучреждений оставалось только 1 рубль 50 копеек. Это значит, деньги уже у людей. Они выплачены", - написал губернатор.

Ранее в прокуратуре сообщили о проверке, которая была организована после распространения видеообращения медиков в социальных сетях. На место для личной встречи с сотрудниками скорой помощи выехал исполняющий обязанности прокурора Степновского района Андрей Хукасов.

На Ставрополье с начала пандемии зарегистрировано 1530 случаев коронавируса, 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в средней степени тяжести - 98. Выздоровели за все время 514 человек, 28 человек умерли. По данным краевого оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, в Степновском районе зарегистрировано 46 случаев коронавируса.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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