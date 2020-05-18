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Патриарх Кирилл отстранил от управления архиереев Армавирской и Костомукшской епархий

Детали правонарушений епископов не сообщаются

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления епархиями епископов Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова), сообщается в понедельник на сайте Московской патриархии.

"В указе предстоятеля Русской православной церкви говорится о поступивших сообщениях, содержащих документально аргументированные обвинения в адрес вышеупомянутых архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями. Рассмотрение данных обвинений передано в Высший общецерковный суд", - говорится в сообщении сайта.

Подробности правонарушений епископов не приводятся.

Согласно информации на сайте патриархии, местом пребывания епископа Игнатия (Бузина) до рассмотрения дела в Высшем общецерковном суде определяется город Краснодар, епископа Игнатия (Тарасова) - Петрозаводск. 

Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий (в миру - Константин Бузин) родился 21 июня 1973 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области УССР в семье служащих. В 1991-1995 годах учился в Санкт-Петербургской духовной семинарии. Патриарх Кирилл возвел его в сан епископа 13 апреля 2014 года в Храме Христа Спасителя. 

Епископ Костомукшский и Кемский Игнатий (в миру - Алексей Тарасов) родился 26 марта 1976 года в городе Сатка Челябинской области в семье служащих. Обучался в Тобольской духовной семинарии с 1993 по 1997 годы. Он был возведен в сан епископа патриархом Кириллом 11 июля 2013 года на литургии в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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