Попова: охват тестированием на коронавирус в Дагестане вдвое меньше нормы

"В республике сегодня важно увеличить охват тестированием - он, к сожалению, в два раза ниже, чем заданная нами планка в соответствии с указом [президента РФ] и методическими рекомендациями в 70 исследований для первого уровня. 70 исследований (на первом этапе ежедневно должно проверяться на коронавирус не менее 70 человек на 100 тыс. жителей, на втором - как минимум 90, на третьем - 110 - прим. ТАСС)… в сутки", - сказала она в ходе совещания с участием президента Владимира Путина с руководством и представителями общественности республики Дагестан.

По словам Поповой, расходные материалы поставляются в нужном количестве. "Нами сформирован неснижаемый запас в 15 тыс. исследований, чтобы он был на случай необходимости. Очень важно продолжить работу, которая сегодня начата по вовлечению коммерческих лабораторий, которые обладают большой мощностью. Я знаю, что эта работа уже начата, и ее активное продолжение, мне кажется, даст значимый эффект", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что ситуация с распространением заболевания в Дагестане находится в хрупком равновесии. "Она [ситуация] в очень хрупком равновесии, только-только начинается стабилизация. Несколько дней, порядка недели мы не видим роста, хотя снижения значимого пока еще нет. Если сейчас ситуация изменится и начнется общение людей, мы, к сожалению, абсолютно точно получим дальнейший рост и увеличение тяжелых случаев", - отметила Попова.

Свыше 35% тестов на новую коронавирусную инфекцию в Дагестане дают положительный результат, в целом по России этот показатель составляет 10-12%, сообщила Попова.

"По результатам тестирования еще раз хочу сказать достаточно важную в эпидемическом смысле фразу о том, что если в целом по России из общего количества обследований мы выявляем 10-12% зараженных, инфицированных, то пока в Республике Дагестан это больше 35%. Это говорит о том, что вирус с республике есть, и здесь еще есть необходимость очень активной работы <...> по расширению тестирования, чтобы сократить этот резервуар в популяции", - сказала она.

Количество инфицированных

Тяжелые больные с пневмонией составляют почти 60% инфицированных коронавирусной инфекцией в Дагестане, сообщила Попова. "Хотела бы отметить, что особенность эпидпроцесса [в Дагестане] - это высокая доля пневмоний, внебольничных пневмоний, ковидных. Если в целом по стране у нас в структуре удельный вес составляет не больше 20%, то в Дагестане - почти 60%. То есть больные тяжелые, с пневмонией", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула низкий процент бессимптомных заражений в республике. "Малое количество бессимптомных. По Российской Федерации это сегодня практически 45%, в Дагестане - пока только 25%", - отметила она.

По словам Поповой, почти треть всех заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан - люди старшего возраста.

"Что важно - вовлечение в эпидпроцесс большого количества людей старшего возраста. В Российской Федерации [от общего числа граждан] старше 60 лет вовлекается в процесс или заболевает порядка 15% от всех заболевших, а в Дагестане за этот период это 30%. Треть всех заболевших - люди старшего возраста", - сказала она.

Попова добавила, что 10% заразившихся коронавирусом в республике - дети. "Это, конечно же, говорит о том, что требования по соблюдению режима самоизоляции несвоевременно начали исполняться <...> Это очень важный аспект сегодняшнего дня", - пояснила глава ведомства, уточнив, что как только ситуация изменилась, снизилась и заболеваемость с интервалом буквально в шесть-семь дней.

Осложнение эпидситуации

Скопление людей, не имеющих возможности вернуться из России домой, на границе республики Дагестан с Азербайджаном осложняет ситуацию с коронавирусом в этом регионе. "Еще один акцент... особенность эпидситуации в республике, - это большое количество граждан другой страны, граждан Азербайджана, которые сегодня скапливаются у границы <...> Это очень важно - закрытие международного автомобильного пункта пропуска "Яраг-Казмаляр", МЧС создали там необходимые условия, спасибо им большое, но эти люди накапливаются. Эти люди, которые должны бы вернуться на родину, но пока у них такой возможности нет, - это еще одна точка риска", - сказала Попова.

Попова добавила, что эпидемическая ситуация в Дагестане находится в зоне внимания Роспотребнадзора с первых дней. Первый, достаточно непродолжительный, подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией произошел в регионе с 15 по 22 апреля. Затем с 23 апреля по 5-6 мая был скачок с показателями в три раза выше, это были "самые тяжелые для республики дни".

Кроме того, Попова назвала еще одну угрозу, которую может вызывать скопление людей, - распространение кишечных инфекций. "Сегодня в Дагестане уже плюс 23-25 [градусов] днем, и вот такое скопление людей - это еще один риск не только для инфекции, связанной с коронавирусом, но и для других, кишечных, инфекций <...> Вот этого осложнения... нам нельзя допустить", - подчеркнула она.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 за сутки), 1 807 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 29 человека с COVID-19, обследовано более 35 тысяч человек, из них более 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.