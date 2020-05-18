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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин поручил подготовить план по преодолению ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент поручил МЧС начать масштабную санитарную обработку общественных мест в республике, а Минобороны - развернуть строительство медицинского центра в Дагестане

НОВО-ОГАРЕВО, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить план по преодолению осложнившейся ситуации с коронавирусом в Дагестане.

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"Поручаю Минздраву организовать координацию работы совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями, подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения Дагестана, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры", - сказал он на совещании в режиме видеоконференции с руководством и представителями общественности Дагестана.

Путин заверил, что власти РФ будут, как и прежде, заниматься всеми регионами в связи с коронавирусной инфекцией, "но ситуация в Дагестане сложная и требует дополнительных неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства РФ". "Дагестану должна быть оказана вся необходимая поддержка", - подчеркнул он.

Глава государства поручил Роспотребнадзору обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в республике, "дать четкие рекомендации по профилактическим и другим мерам, которые позволят снизить риски, избежать новых вспышек эпидемии".

Санитарная обработка

Президент поручил МЧС начать масштабную санитарную обработку общественных мест в республике.

"Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения и другие места, связанные с посещением людьми", - сказал он.

Кроме того, глава государства поручил "Министерству обороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане не менее чем на 200 мест". Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону "и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана".

В дополнение к этому, по его словам, власти РФ вскоре примут решение и о том, "кому должно быть поручено организовать строительство клиники" в регионе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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