Татьяна Васильева сообщила об окончании ее карантина

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Народная артистка РФ Татьяна Васильева получила пропуск на перемещение по городу после того, как окончился период ее карантина в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом она сообщила ТАСС в понедельник.

Ранее на основе результатов компьютерной томографии, которая выявила двустороннюю пневмонию у Васильевой, было сделано предварительное предположение о коронавирусной инфекции. Первый тест актрисы на коронавирус оказался отрицательным.

"Мне опять пропуск восстановили, значит, я уже могу выходить, я все сроки отсидела", - сказала она. Васильева добавила, что сдала второй тест. "Пока еще нет результатов анализов. Обещали через несколько дней, пока не звонили", - отметила она.

Ранее актриса вызвала скорую помощь в связи с высокой температурой и кашлем. Позднее она вернулась из больницы домой, где проходила лечение. На сегодняшний день у актрисы нет температуры, на самочувствие жалоб также нет.

Васильева родилась в 1947 году. Она известна по таким фильмам, как "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть", а также по сериалу "Закрытая школа". Состояла в труппе Московского академического театра сатиры, Театра имени Маяковского и театра "Школа современной пьесы".