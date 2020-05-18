{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Россия завершила вывод из Сербии военных, помогавших бороться с пандемией

Гуманитарная операция Минобороны РФ продлилась 44 дня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Последний самолет с российскими военными, помогавшими Сербии бороться с пандемией коронавируса, вернулся в понедельник в Россию. Об этом сообщили в Минобороны.

"18 мая завершилась 44-дневная гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с последней группой военных прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский. Все находившиеся на нем военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемические мероприятия. На аэродроме организована специальная обработка прибывшей военной техники и воздушных судов. 

Ранее сообщалось, что 18 мая четырьмя самолеторейсами в Россию из Сербии будут доставлены более 20 военнослужащих и семь единиц специальной военной техники. 

Помощь Сербии 

В рамках гуманитарной операции с 4 апреля на аэродром Батайница под Белградом самолетами военно-транспортной авиации ВКС России были переброшены 87 российских военных специалистов, имеющих опыт борьбы с эпидемиями, вызванными опасными инфекциями, а также необходимая военная техника и медицинское оборудование. В состав группы вошли опытные специалисты-эпидемиологи, вирусологи с уникальным оборудованием и техникой, позволяющим в кратчайшие сроки выявлять возбудителей опасных инфекционных заболеваний, а также врачебные бригады с медицинским оборудованием для оказания квалифицированной помощи инфицированным коронавирусом пациентам. 

Российские военные медики привлекались для лечения пациентов в более чем 30 населенных пунктах Сербии, наиболее пострадавших от пандемии. Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 880 заразившихся. Российские эпидемиологи и вирусологи провели оценку и анализ эпидемической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в сербских профильных медучреждениях. 

Специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с сербскими военными проведена полная дезинфекция медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах Сербии. Обработано 376 зданий и сооружений, более 1 млн 685 тыс. кв. м внутренних помещений, около 500 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием. 

В Россию также вернулись военнослужащие, успешно выполнившие задачи по оказанию помощи в борьбе с пандемией в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины). Всего российскими специалистами там были продезинфицированы 28 объектов в 11 городах, обработано около 50 зданий и сооружений общей площадью более 200 тыс. кв. м, а также около 20 тыс. кв. м участков дорог с твердым покрытием. Российские военные медики дали рекомендации и оказали помощь в лечении пациентов с коронавирусом в более чем 20 медицинских центрах Республики Сербской.

Теги
РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Пациентов госпиталя в "Ленэкспо" будут размещать группами по заболеваниям
Губернатор Александр Беглов поручил обеспечить дополнительное зонирование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС