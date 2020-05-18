Вывозной рейс с 245 российскими туристами вылетел из Пхукета

БАНГКОК, 18 мая. /ТАСС/. Более 240 пожелавших вернуться на родину российских туристов вылетели в понедельник из Пхукета в Россию через Бангкок, Владивосток и Новосибирск вывозным рейсом авиакомпании "Россия". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

По его словам, на борту "находятся 245 российских туристов, включая 10 младенцев, из них в Москву направляются 25 человек".

Сначала самолет, который вылетел из Пхукета в 18:30 (14:30 мск), приземлится в Бангкоке, где примет на борт еще несколько десятков человек. После этого он отправится во Владивосток и Новосибирск. В двух городах с рейса сойдет часть пассажиров, затем самолет отправится в Москву. Ожидается, что общее время в пути до Москвы составит около 24 часов.

В данный момент в бангкокском аэропорту Суваннапхум (Суварнабхуми) уже открылась регистрация на этот рейс.

6 мая посольство РФ в Таиланде сообщало, что с 1 апреля королевство покинули более 6,3 тыс. российских граждан. На тот момент в стране оставались 1,7 тыс. россиян, желающих вернуться на родину.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 3 тыс., вылечились более 2,8 тыс. человек, умерли 56, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории страны с 23:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).