Липецкие врачи получили положенные доплаты за работу с пациентами с коронавирусом

ЛИПЕЦК, 18 мая. /ТАСС/. Врачи медицинских учреждений Липецкой области, работающие с пациентами с коронавирусом, получили все положенные федеральные доплаты. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Липецкие медики, работающие с коронавирусными больными, получили федеральные стимулирующие доплаты", - сказал Артамонов. Он отметил, что согласно утвержденным правилам выплаты для работников скорой помощи и стационаров рассчитываются не за фактически отработанное время с больными с коронавирусной инфекцией, как это было ранее. "Теперь учитывается непосредственно сам факт работы с такими больными. В установленном правительством РФ объеме выплата производится, если работник отработал по графику полный месяц", - отметил Артамонов.

Он также рассказал, что всего в регионе дополнительную выплату получили 1 125 медработников. Также, по его словам, в соответствии с поступившими разъяснениями Минфина России медикам возвращаются суммы налога на доходы физических лиц, ранее удержанные с выплат. "Поручение президента в Липецкой области выполнено оперативно и в полном объеме. Федеральные средства своевременно перечислены на счета медицинских работников, которых крайне необходимо поддерживать в непростой период борьбы с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул Артамонов.

В пресс-службе обладминистрации пояснили, что федеральные доплаты рассчитаны на три месяца - с апреля по июнь. "Размер выплаты для врачей скорой помощи составляет 50 тыс. рублей в месяц, для среднего и младшего медицинского персонала, а также для водителей автомобилей скорой помощи - 25 тыс. рублей в месяц", - напомнил собеседник агентства. Для медработников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом в стационарах, предусмотрены выплаты в размере 80 тыс. рублей в месяц для врачей, 50 тыс. рублей - для среднего медперсонала и 25 тыс. рублей - для младшего медперсонала.