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Пассажиропоток аэропорта Анапа сократился за четыре месяца на 43% из-за коронавируса

В апреле текущего года было обслужено более 5,7 тыс. пассажиров, что на 90% ниже показателей апреля 2019 года

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток Международного аэропорта города Анапы за четыре месяца 2020 года сократился на 43%, до 119,4 тыс. человек. Снижение в апреле составило 90% в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Анапа имени В.К. Коккинаки.

"Международный аэропорт Анапа за четыре месяца 2020 года обслужил 119 364 пассажира. Снижение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 43% (211 000 человек в январе-апреле 2019 года)", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в апреле текущего года было обслужено более 5,7 тыс. пассажиров, что на 90% ниже показателей апреля 2019 года, когда пассажиропоток составлял около 60 тыс. человек. В условиях борьбы с пандемией коронавируса авиакомпании были вынуждены сокращать количество рейсов в зависимости от фактической загрузки. При этом в апреле основными направлениями, как и прежде, остались Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

В конце марта Россия из-за пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Первый шаг был сделан, когда Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай. В марте, с появлением нового очага инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а всего через несколько дней их распространили практически на всю Европу. Позднее, 23 марта, запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКраснодарский край
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