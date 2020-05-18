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Пандемия коронавируса нового типа

Власти на Кубани отработают все жалобы медиков на выплаты

Ранее прокуратура региона и следственные органы начали проверку после публикации в интернете информации о возможных нарушениях прав работников скорой медицинской помощи в Армавире

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края отработают все жалобы медицинских сотрудников, работающих с зараженными коронавирусом, на возможное нарушение их прав при стимулирующих выплатах после инцидента в Армавире, заявил у себя в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее прокуратура региона и следственные органы начали проверку после публикации в интернете информации о возможных нарушениях прав работников скорой медицинской помощи в Армавире при начислении стимулирующих выплат. Было принято решение уволить главного врача армавирской городской больницы, в структуру которой входит служба скорой помощи. Удалось добиться погашения задолженности перед медицинскими работниками на сумму в более 200 тыс. рублей.

"На очередном заседании оперативного штаба в первую очередь обсудили доплаты медикам за работу с зараженными коронавирусом. Мы получили много обращений, что средства не были выплачены вовремя. Министерство здравоохранения уже выявило нарушения в некоторых медучреждениях, все, кто недополучил положенные выплаты, получат их в самое ближайшее время. Все до последней жалобы будут проработаны", - говорится в сообщении Кондратьева.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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