В Ярославле медведь напал на прохожего

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Медведь в ночь на понедельник напал на мужчину в спальном районе Ярославля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

"Поступил мужчина в больницу № 9 Ярославля с рваной раной бедра, он утверждает, что на него напал медведь в Дзержинском районе города. Ему зашили раны, он отправлен на амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.

По данным местных СМИ, отбиться от медведя мужчине помог таксист - он спугнул животное и отвез пострадавшего в ближайшую больницу. В соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором запечатлен бегущий по ночному Ярославлю медведь.

Животное вернулось в лес, сообщили журналистам в пресс-службе регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования. "В прошедшие выходные в районе Промышленного шоссе и Тверицкой набережной зафиксирован факт выхода лосей, а в Дзержинском районе - медведя. По данным охотинспекторов, которые выехали на место, медведь вернулся в лесную полосу. Специалисты проверили передвижение зверя по следам", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, в регионе участились случаи захода диких животных в населенные пункты. Это ежегодное явление в весенний период.