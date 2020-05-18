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МИД Украины заверил, что иностранцы смогут забрать детей от суррогатных матерей

В ведомстве также объяснили правила въезда в страну для этого

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Украинский МИД заверил, что иностранные родители детей, рожденных на Украине суррогатными матерями, смогут забрать их при соблюдении установленных правил. Об этом сообщило министерство в понедельник.

"Согласно распоряжению кабмина, иностранцы могут въезжать на Украину по согласованию с МИД. Для этого иностранное посольство должно направить соответствующий запрос. Это касается в том числе приезда иностранных граждан для решения вопросов, связанных с возвращением своих детей в страну постоянного проживания", - сообщило дипведомство в ответ на запрос агентства "Украинские новости".

По его данным, в ходе совещания представителей центральных органов исполнительной власти с уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой был наработан дополнительный вариант подачи запроса - путем обращения родителей в офис омбудсмена. Такие механизмы, уточнили в МИД, предоставляют возможности для въезда на территорию Украины родителям детей, рожденных суррогатными матерями.

При этом МИД подчеркнул, что въезд и пребывание иностранцев на территории Украины должен проходить с соблюдением правил, установленных постановлением правительства "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Это постановление, среди прочего, предусматривает обязательное прохождение теми, кто пересекает госграницу, 14-дневной обсервации в изоляторах либо самоизоляции.

На прошлой неделе на Украине разразился скандал в связи с сообщениями в СМИ о том, что более 100 младенцев, рожденных на Украине от суррогатных матерей, не могут покинуть территорию страны. Младенцы находятся в репродуктивных центрах Украины, и родители не имеют возможности забрать их оттуда из-за прекращения авиасообщения в связи с карантином.

По словам Денисовой, родителями рожденных суррогатными матерями детей являются граждане таких стран, как США, Болгария, Италия, Испания, Китай. Она заверила, что власти Украины находятся на связи с родителями новорожденных и будут способствовать тому, чтобы они получили возможность забрать своих детей домой.

Ранее на Украине широкую огласку получила информация о том, что в расположенном на окраине Киева отеле "Венеция" находятся 46 детей, рожденных от украинских суррогатных матерей для иностранцев, которых из-за карантина не могут забрать их генетические родители. 15 мая на ситуацию отреагировал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, заявивший, что проблема с рождением этих детей гораздо шире. По его словам, ситуация показала бесправность таких новорожденных. Он также заявил, что "Украина становится международным онлайн-магазином младенцев" и украинская власть не знает реальное количество детей, которых "поставляет" за рубеж. Денисова в свою очередь заявила, что ситуация с суррогатным материнством требует урегулирования на законодательном уровне.

О суррогатном материнстве на Украине

Как отмечает издание "Страна", Украина - одна из немногих стран, где суррогатное материнство разрешено официально. За последние несколько лет, по данным организации Families Through Surrogacy, число желающих воспользоваться услугами суррогатных матерей на Украине выросло почти в десять раз. Причем "популярность" Украины возросла после того, как для иностранцев закрылся прежний источник суррогатного материнства - азиатские страны.

По всей стране в настоящее время действуют десятки клиник, где проводятся операции по искусственному оплодотворению, массово открываются агентства-посредники. Кроме того, по данным издания, цены на Украине на рождение ребенка значительно ниже, чем, например, в США или Нидерландах, где такая услуга обходится в сумму не менее $100 тыс. На Украине цены колеблются от $30 тыс. до $70 тыс. Сами суррогатные матери получают от $10 тыс. до $15 тыс.

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УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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