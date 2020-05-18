Муфтий Дагестана сообщил, что самая сложная ситуация с COVID-19 сложилась в горных аулах

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью из-за коронавирусной инфекции сложилась в горных аулах Дагестана, где нет возможности для госпитализации больных и не хватает медицинских работников. Об этом сообщил в понедельник муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности Дагестана.

"Ситуация в Дагестане сейчас крайне сложная, в горных аулах есть только медпункты, они рассчитаны на лечение легких случаев болезни. Людей с серьезными проблемами всегда госпитализировали или в районные центры, в Махачкалу, или в другие города Дагестана. Сейчас это невозможно, больницы переполнены везде, поэтому большое количество смертей. По статистике, более 700 человек умерло, погибло около 50 медработников, и эти цифры, к сожалению, растут с каждым днем", - сказал Абдулаев.

При этом, по его словам, в отдаленных горных районах практически не ведется статистика смертности заразившихся коронавирусом. "Никто не ведет статистику людей, которые умирают от болезней в своих домах. Они умирают, их хоронят по обычаям, их никто не считает", - пояснил муфтий.

Он добавил, что помощь жителям горных территорий оказывают работники муфтията. "Те, которые еще не болеют или уже выздоровели, работают - разъезжают по населенным пунктам Дагестана, оказывают психологическую поддержку, они же развозят медикаменты, продукты, аппараты для подачи кислорода. Это все благотворительная помощь, которая складывается из народных сборов, люди помогают друг другу через муфтият", - рассказал Абдулаев.

О ситуации в республике

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 человек за сутки), 1 807 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 29 человека с COVID-19, обследованы более 35 тыс. человек, из них более 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.

Ранее министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов в ходе прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым заявил, что в республике во время борьбы с коронавирусной инфекцией умерли более 40 врачей.