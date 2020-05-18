Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа смен

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа отработанных смен, а не от самого факта их работы с коронавирусными больными.

На совещании в режиме видеоконференции в понедельник он обратил внимание на случаи на местах, когда при определении размера надбавок медикам высчитывалось количество времени, проведенное ими рядом с больными. "Чтобы прекратить эти злоупотребления раз и навсегда, правительство уточнило для регионов порядок расчета федеральных стимулирующих выплат медикам, теперь они должны рассчитываться исходя из самого факта работы с больными с коронавирусом - вне зависимости от того, сколько часов или смен на это затрачено", - сказал Мишустин, подчеркнув, что "фактор времени при расчете этих доплат учитываться не будет".

"Прошу профильных вице-премьеров и министров в дальнейшем при подготовке документов по выполнению поручений президента использовать такие формулировки, которые исключают возможность двойного толкования на местах", - обратился премьер к участникам совещания.

Премьер-министр потребовал начать начислять дополнительные выплаты медикам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами, за май. "Медикам должны были поступить все положенные средства за апрель, и следует уже начать работу по начислению выплат за май", - заявил председатель правительства.

Он указал, что "эта работа должна быть организована в каждом субъекте Российской Федерации".

Своевременная выплата надбавок

Мишустин назвал абсолютным приоритетом для властей и главврачей своевременную выплату надбавок медикам. "На плечи медицинских работников легла основная тяжесть борьбы с распространением коронавирусной инфекции, врачи, средний, младший медицинский персонал каждый день делают все возможное для своих пациентов, многие из них несут серьезные риски, практически живут на работе, отдавая все свои силы, знания, умение, чтобы помочь заболевшим коронавирусом людям", - сказал председатель правительства.

Он уверен, что "именно поэтому выполнение обязательств перед ними - это абсолютный приоритет для федерального центра, для региональных и местных властей и, конечно, для руководителей медицинских учреждений".

Глава кабинета министров подчеркнул, что "задержки с дополнительными выплатами медикам просто недопустимы". "Контроль за тем, как идут выплаты медработникам в регионах, постоянный на самом высоком уровне", - предупредил Мишустин. Он напомнил, что этот вопрос неоднократно поднимал президент РФ Владимир Путин, также он обсуждался в правительстве.

"Средства на стимулирующие выплаты в регионы поступили. Мы перечислили их 8 и 20 апреля, а также 9, 10 и 16 мая, и их следовало быстро довести до каждого специалиста", - указал премьер-министр. Он подчеркнул, что деньги должны были быть получены медиками, а не просто быть доведены до медицинских учреждений.