Глава Дагестана сообщил о необходимости соблюдать режим самоизоляции в республике

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Дагестане должен соблюдаться для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции в регионе, сказал глава республики Владимир Васильев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нам нужно обеспечить не только в больницах, но и на территориях режим самоизоляции. У нас особое отношение к ближнему - вот эти передачи, попытки пройти из одной зоны в другую, сопровождение родственников в машине скорой помощи с перевозимым заболевшим", - сказал глава региона.

По его словам, руководители населенных пунктов просят, чтобы силы правопорядка смогли обеспечить требования соблюдения изоляции. "Прошу дагестанцев иметь это в виду. Мы не можем допустить, чтобы болезнь из зоны изоляции, из медучреждения расползалась вокруг", - сказал он.

Власти рассчитывали, что Дербент выйдет из-под действия ограничительных мер один из первых, однако, по словам Васильева, ситуация не позволяет это сделать. "Мы там будем усиливать меры. Об этом нас просит и мэр города <…> Мы там наведем порядок", - добавил глава республики.

Он отметил, что в регионе не сразу удалось убедить людей соблюдать режим самоизоляции. "Это шло не сразу, последовательно. Сегодня мы видим, что дагестанцы соблюдают режим", - подчеркнул глава.

О ситуации на предприятиях

По словам Васильева, в Дагестане на 116 предприятиях, не прекращавших работу с момента вспышки коронавируса, не зафиксировано ни одного очага инфицирования. "У нас на сегодня работает 116 предприятий. У нас не останавливалось строительство, аграрный комплекс работает, практически заканчивает посевную, дорожное строительство как шло, так и идет. И что очень приятно - нет ни одного очага на этих предприятиях. То есть бизнес и Роспотребнадзор сумели обеспечить должный контроль", - сказал Васильев.

По его словам, перед властями региона стоит задача и дальше не допустить возникновения очагов, расширяя при этом потенциал экономики.

О ситуации в регионе

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 за сутки), 1 807 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 29 человека с COVID-19, обследовано более 35 тыс. человек, из них более 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.